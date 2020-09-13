عاجل.. مصر تعرب عن دعمها الكامل لكل ما يتخذه التحالف العربي بقيادة السعودية من إجراءات لحماية اليمن

أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، عن دعمها الكامل لكل ما يتخذه تحالف دعم الشرعية في اليمن من إجراءات للتعامل مع ممارسات ميليشيا “الحوثي”، والتي تؤدي إلى تأجيج الأوضاع في اليمن.

وأكدت مصر اصطفافها بجانب المملكة في مساعيها المُخلصة لدفع مسيرة الحل السياسي في اليمن وانفاذ وقف إطلاق النار بين قوات الحكومة الشرعية وقوات الميليشيا.

وأدانت مصر قيام ميليشيا “أنصار الله” باستهداف المنشآت المدنية في مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية، مما أسفر عن إصابة العديد من المدنيين، وتؤكد وزارة الخارجية على الأهمية البالغة للوصول إلى وقف اطلاق نار شامل في اليمن حتى يتسنى الاتفاق على التدابير الانسانية والاقتصادية التي تَكفُل التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تتفاقم في ربوع اليمن نتيجة لتعثُر الحل السياسي، وتُثمن مصر كافة ما يقوم به تحالف دعم الشرعية في اليمن وصولاً لهذه الأهداف.