تحركات أذرع إيران في المنطقة تثير الريبة.. لقاءات بين حماس وحزب الله والحوثيين

أثارت تحركات أذرع إيران في المنطقة مؤخرا موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد احتفاء إعلام إيران بلقاءات بين إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والأمين العام لمليشيات حزب الله في لبنان، واليوم انضمام وفد من مليشيات الحوثيين.

ونشرت وسائل إعلام موالية لإيران صورا تحتفي بلقاء جمع هنية ووفد من مليشيات الحوثيين في العاصمة اللبنانية بيروت، فيما أثارت الأنباء استياء الأوساط السياسية اللبنانية والعربية بشأن الترتيبات التي تقوم بها أذرع إيران في المنطقة وخاصة بعد اتهام لحزب الله بالضلوع في انفجار مرفأ بيروت الذي خلف عشرات القتلى وآلاف المصابين ودمارا ضخما في العاصمة اللبنانية أثقلت كاهل البلد الذي يعاني من انهيار اقتصادي وسياسي.

وفي وقت سابق أثارت فيديوهات نشرتها حسابات موالية لحزب الله في لبنان لجانب من استقبال هنية في الجنوب اللبناني مناطق سيطرة مليشيات إيران، الغضب في الأوساط العربية، واستنكار شديد من قبل سياسيون عرب فيما بدا احتفال على جثث اللبنانيين.

وبعد قرابة 30 عاما من عدم دخول لبنان، التقى هنية، الأحد الماضي، حسن نصرالله، الذي استقبله في مكان لم يكشف عنه.