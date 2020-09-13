خبراء: تطبيق #تيك_توك مزيف يعرّض هواتفكم لخطر التجسس

أطلق عدد من الخبراء تحذيرا من تطبيق “تيك توك” مزيف، يضمّ برامج تجسس خطيرة تشكل خطراً على مستخدمي هواتف “أندرويد” وتسرق بياناتهم.

وقال باحثين في شركة “ZScaler”، إنّ “التطبيق المزيف يدعى TikTok Pro”، مشيرين إلى أنه “عند التثبيت يصور برنامج التجسس نفسه على أنه TikTok باستخدام اسم TikTok Pro، وبمجرد أن يحاول المستخدم فتح التطبيق، فإنه يطلق إشعاراً وهمياً، وسرعان ما يختفي هذا الإشعار وكذلك رمز التطبيق”.

وأضاف الخبراء أنه “يتم استخدام أسلوب الإشعار الوهمي هذا لإعادة توجيه انتباه المستخدم، وفي الوقت نفسه يخفي التطبيق نفسه، مما يجعل المستخدم يعتقد أن التطبيق معيب”.

ووفقا للخبراء، فإنه يمكن للتطبيق المزيف بعد تثبيته تنفيذ عمليات خطيرة، مثل سرقة رسائل SMS الخاصة بك، وإرسال رسائل SMS وسرقة موقعك، والتقاط الصور، والاتصال بأرقام الهواتف وسرقة بيانات حساب فيسبوك.