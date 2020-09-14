ثأرًا لـ”سليماني”.. إيران تخطط لاغتيال السفيرة الأمريكية في جنوب إفريقيا

ذكرت تقارير استخباراتية أمريكية أن الحكومة الإيرانية تدرس اغتيال السفيرة الأمريكية في جنوب إفريقيا لانا ماركس، وفقاً لمسؤول حكومي أمريكي مطلع على القضية ومسؤول آخر اطلع على المعلومات الاستخباراتية.

وقال مسؤولون لصحيفة صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، إن “أنباء المؤامرة تأتي في الوقت الذي تواصل فيه إيران البحث عن طرق للرد على قرار الرئيس دونالد ترامب قتل الجنرال الإيراني القوي قاسم سليماني في وقت سابق من هذا العام”.

وبحسب الصحيفة، إذا تم تنفيذ هذا المخطط فقد يؤدي إلى تصعيد التوترات الخطيرة بالفعل بين الولايات المتحدة وإيران بشكل كبير، وخلق ضغط هائل على ترامب للرد، في منتصف موسم انتخابات متوتر.

وأضاف المسؤولون إن “المسؤولين الأمريكيين كانوا على علم بوجود تهديد عام ضد السفيرة لانا ماركس منذ الربيع، لكن المعلومات الاستخباراتية حول التهديد الذي تتعرض له السفيرة أصبحت أكثر تحديدًا في الأسابيع الأخيرة”.

وقال المسؤول الحكومي الأمريكي إن “السفارة الإيرانية في بريتوريا متورطة في المؤامرة”.

ومع ذلك، فإن مهاجمة ماركس هي أحد الخيارات العديدة التي يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن النظام الإيراني يفكر فيها بالانتقام منذ اغتيال الجنرال قاسم سليماني بضربة أمريكية بطائرة مسيرة في يناير.