حالتا وفاة و4 مصابين في حريق محطة وقود بالباحة

لقي اثنان مصرعهما وأصيب أربعة آخرون في حريق محطة وقود بنزول رغدان بالباحة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة الباحة، أن عمليات الهيئة تلقت بلاغاً الساعة 2:52 قبل فجر اليوم من الدوريات الأمنية يفيد بوقوع وميض لحظي في محطة بنزين بنزول رغدان.

وأضاف أنه على الفور تم توجيه أربع فرق إسعافية، والقائد الميداني، وعند مباشرتهم الموقع اتضح وجود ست حالات، بينها حالتا وفاة، وحالتا اختناق متوسطة وبسيطة، وحالتا حروق خطيرة ومتوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم، ونقلهم إلى مستشفى الملك فهد بالباحة، وإطفاء الحريق.