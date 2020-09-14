ضبط 3 مركبات محملة بمواد غذائية مجهولة المصدر بشرائع مكة

ضبطت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 3 مركبات نقل محملة بمواد غذائية مجهولة المصدر، ضمن نطاق البلدية .

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي، انَّ المركبات مخالفة لإشتراطات النقل والتخزين، مشيراً إلى مصادرة المواد الغذائية وحجز المركبات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

من جهة أخرى قامت الفرق الرقابية التابعة للبلدية بحملة تفتيشية على منشآت بيع التبغ، وأسفرت الحملة عن مصادرة وإتلاف 400 علبة من السجائر و 280 كجم من التبغ المخالف لمواصفات هيئة الغذاء و الدواء، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المنشآت المخالفة .

و أكد “العصيمي” أن تكثيف هذه الحملات يأتي حرصاً من الأمانة على تحقيق أعلى مستويات الرقابة الصحية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإلتزام بالإجراءات والتدابير الإحترازية ،وفي حال وجود ملاحظات و مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) ، ليتم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة