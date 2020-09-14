“الشهري” مشرفًا على الإدارة العامة للموارد البشرية بالسجون

أصدر المدير العام للمديرية العامة للسجون اللواء محمد بن علي الأسمري، قرارًا يقضي بتكليف سعد بن سالم الشهري، مشرفًا على الإدارة العامة للموارد البشرية بالمديرية العامة للسجون، بالإضافة إلى عمله مديرًا عامًا للشؤون المالية.

وعبر المشرف على الإدارة العامة للموارد البشرية المكلف، عن بالغ شكره للمدير العام على ثقته الكريمة سائلاً الله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة.

وأوضح “الشهري”، أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق توجيهات وتطلعات الإدارة العامة والعمل الدؤوب على سير العمل وفق خطة المديرية العامة للسجون.

يذكر أن مجلس الوزراء سبق وأن وافق على ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة مديرًا عامًا للشؤون الإدارية والمالية.