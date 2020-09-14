“سكني”: حجز أكثر من 80% للمرحلة الأولى من مشروع لؤلؤة الديار في ينبع

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن اكتمال حجز أكثر من 80% من الوحدات السكنية للمرحلة الأولى بمشروع لؤلؤة الديار في مدينة ينبع، والذي يعد ضمن شراكة استراتيجية بين وزارة الإسكان وشركة الديار العربية للتطوير العقاري، داعياً الأسر الراغبة بالاستفادة من المشروع إلى زيارته والاطلاع على فلل العرض وحجز ما يلائمهم وفق إجراءات سهلة وميسّرة.

ويتميز مشروع لؤلؤة الديار الذي يقع على أراضي الوزارة بموقعه الاستراتيجي شــمال مدينــة ينبــع البحــر، بتصاميــم هندســية تجمــع بيــن الأصالــة والعصريــة، ويوفر 1182 وحدة سكنية تحت الإنشاء بنظام الفلل متنوعــة التصاميــم والأنمــاط، مقســمة علــى خمــس فئــات لــكل منهــا خصائــصها الفريــدة وتميزهــا مــن حيــث المســاحة والتقســيم الداخلــي للمرافــق، كما يستخدم في المشروع أساليب وتقنيات البناء حيث يتم استخدام تقنية الخرسانة المعزولة مسبقة الصب IPS.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الديار العربية – المطور لمشروع لؤلؤة الديار – نايف العطاوي أن نسبة الحجوزات للمرحلة الأولى تجاوزت80%، مؤكداً أن المشروع الذي يقع على بعد كيلو متر واحد من كورنيش ينبع البحر في حي المروج يأتي ثمرة للتعاون بين القطاع الخاص والعام ممثلاً في وزارة الإسكان – المالك لأرض المشروع -، مؤكداً أن مساحة الخدمات والمسطحات الخضراء تشكل 65% من المشروع، إضافة إلى الأسعار المميزة التي تبدأ من 515 ألف ريال للوحدة، وصممت جميع الوحدات السكنية بما يناسب تطلعات المستفيدين ويراعي خصوصية الأسرة السعودية.

وأكد العطاوي أن خيارات الحصول على المسكن متنوعة من الشراء النقدي أو عن طريق التمويل المباشر أو من الجهات البنكية، كما أن الساكن يحصل على ضمانات على كافة المواد المستخدمة والهيكل الإنشائي تصل إلى 20 عامًا، والأدوات المستخدمة جميعها بتقنيات عالمية رُوعي فيها الجودة العالية.

وتستمر الحجوزات الإلكترونية لمشروع لؤلؤة الديار من خلال تطبيق “سكني” أو على الرابط https://sakani.housing.sa/project/494997 وذلك في إطار استمرار البرنامج في تسهيل تملك الأسر السعودية منازلها ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة واستحقاق فوري وخيارات سكنية تلائم احتياجات الأسر بالشراكة مع القطاع الخاص.

يذكر أن مشروع لؤلؤة الديار يشهد حالياً تسارعاً في حركة البناء بنسب انجاز مُتقدمة تراعى فيه توفير الضمانات اللازمة وجودة التنفيذ والالتزام بالأوقات المحددة، تحت إشراف ومتابعة برنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي”.