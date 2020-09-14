وزير الدفاع البحريني يجري اتصالا مع نظيره الإسرائيلي

أفادت وكالة أنباء البحرين، اليوم، بأن وزير شؤون الدفاع البحريني عبدالله بن حسن النعيمي، أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، وبحث معه أهمية الاستقرار الإقليمي.

وأضافت الوكالة أن الوزيرين ناقشا أهمية الاتفاقية بين البلدين للاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، وتحدثا عن توقعاتهما المشتركة لشراكة وثيقة بين وزارتي الدفاع، مما سيسهم في تعزيز قدرات البلدين والمحافظة على الأمن الإقليمي.

وفي ختام المحادثة، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي شريكه البحريني لزيارة إسرائيل واتفقا على مواصلة الحوار.