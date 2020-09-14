آخر تطورات #كورونا عالميا.. الإمارات تجيز الاستخدام الطارئ للقاح الفيروس

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، أعلن عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، الاثنين، أن بلاده أجازت الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد- 19 والذي سيكون متاحا للفئات الأكثر تعاملاً مع مصابي المرض من أبطال خط الدفاع الأول.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية التي تنظمها حكومة الإمارات لتناول جميع المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، وطرق التعامل معه من قبل فرق العمل المختلفة.

وأكد أن الاستخدام الطارئ للقاح يتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين، مضيفا: “هدفنا توفير جميع وسائل الأمان لخط الدفاع الأول لحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم”

وتابع: “نتائج الدراسات خلال المراحل النهائية من المرحلة الثالثة أظهرت أن اللقاح فعال ونتج عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، وقد تمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم وأظهرت أنه سليم وآمن للاستخدام”.