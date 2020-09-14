ارتفاع خسائر مليشيات الحوثي البشرية يدفعها إلى زيادة تجنيد اللاجئين الأفارقة

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن شهية مليشيا الحوثي المدعومة من إيران ارتفعت لتجنيد المزيد من المهاجرين بصورة غير شرعية واللاجئين الأفارقة، والدفع بهم لمحارق الموت للقتال والقيام بمهام لوجستية خلف خطوط النار، مع ارتفاع فاتورة خسائرها البشرية جراء مغامراتها العسكرية ومعاركها الخاسرة بجبهات مأرب والجوف والبيضاء.

وأضاف الإرياني، عبر حسابه على تويتر “نجدد دعوة المنظمات الدولية المعنية باللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية لإدانة عمليات تجنيد المليشيا الحوثية للمهاجرين واللاجئين الافارقة واستغلالهم في أعمال قتالية باعتبارها انتهاك صارخ للقانون الدولي، والحيلولة دون استخدامهم وقودا للسياسات الايرانية التخريبية في اليمن والمنطقة”.