توافق مصري روسي على ضرورة تفكيك الميليشيات وخروج القوات الأجنبية من ليبيا

اتفق وزيرا خارجية مصر وروسيا، الاثنين، خلال اتصال هاتفي على ضرورة تفكيك الميليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفيا بنظيره الروسي سيرجي لافروف، تم التشاور خلاله حول عدد من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين، وتعزيز التعاون المشترك.

وصرح أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري ولافروف تبادلا الرؤى حول التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا، حيث أكد شكري على أهمية تجميد الوضع الميداني، والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل ورسمي، وكذلك ضرورة تفكيك الميليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وبحث الطرفان وفقا للمتحدث باسم الخارجية المصرية، سبل الانتقال إلى مفاوضات نشطة بغية التوصل إلى الحل السياسي المنشود في ليبيا.