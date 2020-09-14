أوبك تتوقع تراجعا أكبر للطلب على #النفط مع استمرار تداعيات جائحة #كورونا

أعلنت منظمة أوبك، الاثنين، أنها تتوقع تراجعا أكبر للطلب العالمي على النفط في 2020 بسبب فيروس كورونا، وسيتعافى بوتيرة أبطأ من المتوقع في العام القادم، ما قد يزيد صعوبة دعم المنظمة وحلفائها للسوق.

وكانت أوبك خفضت توقعها للطلب العالمي على نفطها 700 ألف برميل في 2020 و1.1 مليون برميل يوميا في 2021، بسبب زيادة في معروض غير أوبك المتوقع وطلب عالمي أقل.

وذكر التقرير الشهري للمنظمة أنها تتوقع تراجع الطلب العالمي على النفط 9.46 مليون برميل يوميا في 2020 بدلا من انخفاضه 9.06 مليون برميل يوميا في التوقع السابق. وأضافت أنها تتوقع ارتفاع الطلب على النفط 6.62 مليون برميل يوميا في 2021 بدلا من زيادة 7 ملايين برميل يوميا في التوقع السابق.

فيما أشارت إلى أن تداعيات فيروس كورونا مازالت تفرض تحديا بما يستلزم إجراءات منسقة من جميع أطراف السوق ومن بينها أوبك+.

وقالت إن إنتاجها النفطي زاد 760 ألف برميل يوميا في أغسطس إلى 24.05 مليون برميل يوميا مع تخفيف أوبك+ خفض المعروض؛ والالتزام يزيد إلى 103% بحسابات رويترز.

يذكر أن أسعار النفط انهارت بعد أن عصفت أزمة فيروس كورونا بحركة السفر والنشاط الاقتصادي.

وفي حين خفف بعض الدول إجراءات الإغلاق الشامل، ما سمح بتعافي الطلب، فإن تنامي حالات الإصابة الجديدة وارتفاع إنتاج النفط يضغطان على الأسعار.