صحة الفنان #خالد_سامي تسوء.. ومطالبات بالتدخل لإنقاذه

تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع الحالة الصحية للفنان خالد سامي، الذي يعاني من مرض في الكبد منذ أكثر من عام حسب تغريدة للفنان ناصر القصبي .

و تداول نشطاء ومتابعون العديد من التغريدات لفنانين ومشاهير يناشدون وزارة الصحة للتدخل، و إنقاذ الفنان خالد سامي .

و جاء على رأس هذه التغريدات تغريدة الفنان ناصر القصبي، التي انتشرت بشكل واسع، حيث ناشد القصبي وزير الصحه توفيق الربيعه إنقاذ حياة الفنان خالد سامي وذلك بعد تدهور صحته و دخوله العنايه المركزة .

و طالب “القصبي” بإجراء عملية زراعة كبد بشكل فوري مؤكداً أن هذا هو رأي الفريق الطبي، محذرا من تردي حالته الصحية إذا لم يتم هذا التدخل الجراحي.

وقال القصبي في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “الفنان خالد سامي الذي يرقد في مستشفى الحرس بالرياض ويصارع المرض منذ أكثر من سنه وضعه الصحي الآن خطير ويتدهور بسرعه وأنا أناشد معالي وزير الصحة توفيق الربيعه بسرعه التدخل مشكوراً وهذا رأي الفريق الطبي، إجراء عمليه زراعه الكبد الآن و على وجه السرعه والإ سيموت بين أيدينا”

و من جانبه قال الملحن فهد العبدالله إن الفنان خالد سامي ذهب أمس (الأحد) للمستشفى لإجراء غسيل كلوي كعادته ولكن حالته تدهورت هناك ، مما تطلب وضعه في العناية المركزة.

و أضاف “العبدالله” إن حالة خالد سامي تتطلب إلى متبرع للكبد والكلى في أسرع وقت ممكن .

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