تنفيذ 7880 زيارة ميدانية لمقرات سكن العمالة في الرياض

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض على التحديثات الأخيرة للتقارير الميدانية والإحصائيات الصادرة الأسبوع الماضي من وزارة الشؤون البلدية والقروية حول كفاءة وإنتاجية عمل لجان دراسة أوضاع مقرات سكن العمالة للحد من انتشار فايروس كورونا بين العمالة الأجنبية، والتي سبق وأن تم تشكيلها في جميع مناطق المملكة، وأشارت الإحصائيات إلى أن منطقة الرياض هي الأعلى في عدد الزيارات لمقرات سكن العمالة من بين المناطق الأخرى حيث بلغ عددها (7880) زيارة، مما ساهم في إيجاد أعلى عدد غرف عزل داخل مقرات سكن العمالة مقارنة بالمناطق الأخرى، وشكر سمو أمير الرياض جميع المشاركين في أعمال هذه اللجان بالمنطقة على جهودهم، ووجه سموه باستمرار اللجان في أداء مهامها. كما اطلع صاحب السمو الملكي نائب ‏أمير منطقة الرياض على نسخة من هذا التقارير والإحصائيات، وشكر سموه المشاركين في هذه اللجان