مفاجأة.. تونتهام يسعى للتعاقد مع حمدالله «بأي ثمن»

كشفت تقارير صحفية عن أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي يسعى للتعاقد مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم نادي النصر وهداف الموسم الماضي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت شبكة PremTransferMan، إن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنتهام هو الذي طلب التعاقد مع حمدالله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بأي ثمن، لتشكيل ثنائي مميز مع هاري كين في الفريق.

ويمتد عقد حمدالله، صاحب الـ 29 عامًا، مع النصر حتى 2022.

ولحمدالله سجل حافل مع النصر، حيث تمكن منذ انضمامه للفريق في 2018 من تحقيق العديد من الإنجازات؛ حيث توج بلقب هداف الدوري السعودي للمحترفين مرتين، وحصل على لقب هداف الدوري برقم قياسي تاريخي 34 هدفًا، وهو مالم يحققه أي لاعب من قبل، كما تمكن في العام الماضي من التتويج بلقب هداف العالم برصيد 57 هدفًا في جميع المسابقات.

وعلى مدار مشواره مع النصر حتى الآن سجل حمدالله 89 هدفًا خلال 69 مباراة رسمية في مختلف البطولات، بالإضافة إلى صناعته 16 تمريرة حاسمة.