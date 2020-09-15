أسعار النفط تتراجع بسبب “توقعات متشائمة” عن انخفاض الطلب.. والذهب يصعد

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء نتيجة مخاوف بشأن تعاف بطيء للطلب العالمي على الوقود الذي تضرر بسبب جائحة فيروس كورونا في ظل تحذير من توقعات متشائمة من منتجي النفط الكبار.

ونزل خام القياس العالمي برنت أربعة سنتات ما يوازي 0.1 بالمئة إلى 39.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش في حين فقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين ما يعادل 0.1 بالمئة إلى 37.24 دولار للبرميل.

ويتوقع كبار المنتجين وشركات التجارة في القطاع مستقبلا قاتما للطلب على الوقود عالميا بسبب الجائحة التي تهدد الاقتصاد العالمي وقلصت أوبك توقعاتها للطلب على النفط، في حين قالت شركة النفط الكبرى بي.بي إن الطلب ربما بلغ ذروته في 2019.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيهوي 9.46 مليون برميل يوميا هذا العام، ارتفاعا من توقعها قبل شهر لانخفاض قدره 9.06 مليون برميل يوميا.

في المقابل، بلغ الذهب أعلى مستوى في نحو أسبوعين في ظل ضعف الدولار ومع تحول اهتمام المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن تفاصيل بشأن خططه لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة بينما يهدف لرفع معدل التضخم.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.5%إلى 1966.47 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 1967.46 دولار وهو أعلى مستوى منذ الثاني من سبتمبر.

وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7% إلي 1976.90 دولار.