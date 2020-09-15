يمثلون 30 مدينة سعودية.. 811 طفلا في مسابقة حفظ المعوذتين بمكة

مكة المكرمة – الوئام – حجب العصيمي

بلغ عدد المشاركين في مسابقة حفظ المعوذتين الالكترونية للصغار والتي أطلقتها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة (811) متسابقاً ومتسابقة.

وكانت الجمعية قد أغلقت باب استقبال المشاركات بعد 25 يوماً، وبإشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة.

وتهدف المسابقة إلى استثمار التقنية الحديثة في الدعوة إلى الله، وتعليم الأطفال على بعض ما حثّ عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بالمداومة على قراءتها في جميع الأحيان، وفتح آفاق حقيقية وجديدة للتنافس الشريف، واكتشاف المواهب الجديدة ودعمها وتحفيزها.

وأكد نائب رئيس جمعية أجياد للدعوة الدكتور عصام بن هاشم الجفري على أن المشاركين والمشاركات في المسابقة يمثلون 30 مدينة من مدن المملكة, مشيرا إلى أن الجمعية تقوم الآن في فرز المشاركات وترشيح الفائزين حسب الشروط والمعايير التي وضعتها في بداية المسابقة.

وأفاد الجفري أن الجمعية ستعلن أسماء الفائزين لاحقاً بعد الانتهاء من مرحلة التحكيم والتي ستكون بمشيئة الله خلال الأيام القادمة بمشاركة عدد من أساتذة القراءات بجامعة أم القرى.