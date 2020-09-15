“الصحة” ترد على “فيديو علاج كوفيد-19”: لدينا ضوابط للأبحاث ونحذركم من المسائلة #عاجل

حذرت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، من الترويج لأي علاج لفيروس كوفيد-19، وذلك بعد مقطع فيديو ادعى ذلك بالمخالفة للضوابط.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه “إشارة إلى الفيديو المتداول حول ادعاء أحد الأطباء وجود علاج لمرض(كوفيد-19)، نود التوضيح بأن المملكة لديها هيئات مختصة وضوابط للأبحاث”.

وتابع: “في حال وجود نتائج علمية سليمة فإن البحث يمر باعتمادات مهنية ونشر علمي بعد التحكيم”. مشددا على أن “أي ادعاء مخالف نحذر منه ويتعرض من يقوم به للمسائلة وفق الأنظمة”.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء تسجيل 672 إصابة جديدة بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ الجديد (كوفيد-19)، وتسجيل 33 حالة وفاة، و1092 حالة تعافي.