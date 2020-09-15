“النواب الليبي”: التظاهر السلمي حق أساسي لكن تخريب الممتلكات العامة والخاصة أمر مرفوض

أعرب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري عن تفهمه لمطالب الشباب المحتجين في عدد من مدن المنطقة الشرقية.

وقال العقوري في بيان له اليوم إن التظاهر السلمي حق أساسي يكفله القانون والإعلان الدستوري، مشددا على أن استخدام العنف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة أمر مرفوض.

وأكد رئيس اللجنة البرلمانية أن تناول مشاكل الشباب يجب أن يكون أولوية في هذه المرحلة، مشيرا إلى الحاجة الملحة للعمل على ملف الإصلاح الاقتصادي بما سيسمح بتحسين ظروف الحياة والخدمات، ومحاربة الفساد والنهوض بأداء الحكومة.

وأضاف العقوري أن ذلك يرتبط بعودة الاستقرار وهو ما يعمل عليه مجلس النواب من خلال العودة للحوار السياسي، بالإضافة إلى استئناف تصدير النفط بصفته مصدر دخل البلاد الوحيد.

وخرجت عدة تظاهرات يوم الخميس الماضي في مدينة بنغازي للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي، وردا عليها، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في بيان له يوم الجمعة على حق التظاهر السلمي، والمحافظة على الملكية العامة والخاصة.