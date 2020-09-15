جماهير النصر تترقب الحلة الجديدة للفريق آسيويا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء اليوم، ثالث مواجهاته الآسيوية في دور المجموعات عندما يلتقي بسباهان الإيراني عندالتاسعة مساءًا على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

وتترقب الجماهير النصراوية، الظهور الأول لعدد من الاستقطابات الجديدة للفريق؛ والتي يأتي في مقدمتها الأرجنتيني غونزالو مارتينزوالدوليين عبدالفتاح عسيري وعبدالمجيد الصليهم.

يذكر أن أصفر العاصمة يتشارك صدارة ترتيب مجموعته مع السد القطري بأربعة نقاط لكل منهما، وسيعزز الانتصار في لقاء اليوم الفارقمع صاحب المركز الثالث إلى أربعة نقاط؛ مما سيعني بشكل كبير وصول فارس نجد للدور الثاني من البطولة.