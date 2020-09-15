ألمانيا تعتزم إيواء 1553 لاجئا إضافيا من 5 جزر يونانية

اتفق طرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا اليوم الثلاثاء على إيواء 1553 لاجئا إضافيا من خمس جزر يونانية، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الألمانية.

ووصل اليوم الثلاثاء المزيد من الأطفال اللاجئين المرضى برفقة ذويهم من اليونان إلى ألمانيا، وذلك بصرف النظر عن الجدل الدائر حول استقبال ألمانيا لاجئين من مخيم موريا اليوناني الذي أتت عليه عدة حرائق مؤخرا.

وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن 109 لاجئين من اليونان وصلوا إلى مطار هانوفر الألماني صباح اليوم، وبينهم 26 طفلا مريضا.

واستقبلت ألمانيا إجمالي 574 شخصا، بينهم 53 قاصرا بدون مرافق و 125 طفلا مريضا قادمين من اليونان على متن طائرات خلال هذا العام.

يُذكر أن انتقال اللاجئين القصر من اليونان إلى ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي توقف مؤقتا بسبب جائحة كورونا.

وتنص الخطة على نقل نحو 1600 لاجئ قاصر إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي وسويسرا.

وفي سياق متصل، اتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر على استقبال نحو 1500 مهاجر إضافي من الجزر اليونانية.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الثلاثاء من ساسة معنيين بالشؤون الداخلية أنه من المخطط استقبال عائلات لديها أطفال اعترفت اليونان بالفعل بحاجتهم إلى الحماية.

وبحسب البيانات، تم مناقشة هذا المقترح مع الحكومة اليونانية.