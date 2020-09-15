أمن الطرق: إعادة تحديد السرعة على طريق “جدة – ينبع” اعتبارًا من بعد غد الخميس

أعلن أمن الطرق، اليوم الثلاثاء، إعادة تحديد السرعة على طريق “جدة – ينبع”، اعتبارًا من بعد غدٍ (الخميس)، وفق السرعات 140 للمركبات الصغيرة، 100 للحافلات، 80 للشاحنات.

وشدد أمن الطرق على التقيد بالسرعات المحددة وعدم تجاوزها والالتزام باللوحات الإرشادية والتحذيرية التي تحدد السرعات في بعض مقاطع الطرق، وضرورة ملاحة أن ذلك لا يعني ضرورة زيادة سرعة المركبة للحد الأعلى، إنما توضح هذه اللوحات الحد الأعلى للسرعة القصوى المسموح بها، مع أخذ الحيطة والحذر في الظروف الجوية المختلفة والالتزام بأنظمة المرور بما يضمن سلامة الجميع.