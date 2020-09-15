شاهد: أبل تعلن عن الجيل الجديد من الساعات الذكية.. تعرف على التفاصيل والأسعار

أعلنت شركة أبل، الثلاثاء، عن الجيل السادس من ساعتها الذكية (أبل ووتش) Apple Watch، وذلك خلال حدث Time Flies الذي جرى افتراضيًا بسبب الجائحة المستمرة للفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

ووفقا للتفاصيل، فإن ساعة Apple Watch Series 6 تأتي بألوان جديدة، إذ تأتي مع جسم مصنوع من الألمنيوم باللون الأزرق، واللون الذهبي، والرمادي مع جسم مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

وتتميز الساعة بأنها تأتي مع قدرات محسنة لميزة التشغيل الدائم للشاشة، ثم إنها أصبحت أكثر سطوعًا بمعدل 2.5 أعلى، بالإضافة إلى تحسين قدرات تتبع الارتفاع عن مستوى سطح البحر، وفقا لموقع فوكس نيوز الأمريكي.

فيما تأتي ساعة Apple Watch Series 6 مع وجوه جديدة بقدرات مميزة، كما تأتي الساعة مع سوار من نوع جديد مصنوع من السيليكون السائل الذي يجعله قطعة واحدة قابلة للمط.

وتقول الشركة: إن هذا النوع متين ومقاوم للماء، ويتوفر هذا السوار بسبعة ألوان مختلفة. وستأتي الساعة أيضًا مع سوار جديد من الجلد.

وأعلنت أبل عن (إعداد العائلة) Family Setup الذي يسمح لأولياء الأمور بإعداد وإدارة ساعة أبل الخاصة بأفراد العائلة ممن لا يملك هاتف آيفون، ويمكن أيضًا إدارة إعدادات الساعة حين تكون قريبة من الهاتف.

وتمتاز وظيفة Family Setup بمعرفة مواقع الأطفال، ومنع المشتتات عن الأطفال أثناء الدراسة.

وقالت الشركة إن ساعة Apple Watch SE ستتوفر بسعر يبدأ من 279 دولارًا أمريكيًا لخيار GPS، مع إمكانية الاشتراك للحصول عليها مقابل 12 دولارًا شهريًا لمدة 24 شهرًا.

أما ساعة Apple Watch Series 6 فسيبدأ سعرها من 399 دولارًا لخيار GPS. وستتوفر الساعات اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل.