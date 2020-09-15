ضربة موجعة لقناة #الجزيرة.. وزارة العدل الأميركية تطلب من AJ+ التابعة للقناة القطرية التسجيل وفق قانون الوكلاء الأجانب باعتبارها أداة للتأثير تابعة لحكومة #قطر

أفادت تقارير أجنبية، الأربعاء، بأن ضربة موجعة تلقتها قناة الجزيزة القطرية بقرار من وزاراة العدل الأميركية تطلب من منصة AJ+التابعة للقناة القطرية التسجيل وفق قانون الوكلاء الأجانب باعتبارها أداة للتأثير تابعة لحكومة قطر.

وذكر تقرير لقناة فوكس نيوز الأميركية أن منصة AJ+ كانت من ضمن الأدوات التي تستخدمها قناة الجزيرة كستار لتمرير الرسائل ومهاجمة دول عربية وأجنبية لمصالح قطرية.

ونقلت التقارير عن رئيس قسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات في وزارة العدل جاي برات في رسالة بتاريخ 14 سبتمبر: قوله إن AJ+ دفعت جمهورها للتشكيك في السلوك الذي يعتبر إرهابا، ودافعت بإيجابية عن إيران وقدمت وجهة نظر متعاطفة مع قطر.

وقال متحدث باسم قناة الجزيرة القطرية إننا نشعر بخيبة أمل شديدة من قرار وزارة العدل الأميركية تجاه منصة AJ+.