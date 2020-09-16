“فيصل التخصصي”: 4 فئات ممنوعة من التبرع بالدم

حدد مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض 4 فئات من الأشخاص، وقال إنهم ممنوعين من التبرع بالدم. أولها من أجريت له عملية نقل دم أو أحد مكوناته، وثانيها أو أجريت له عملية جراحية منذ فترة تقل عن 12 شهراً.

وأوضح المستشفى أن الفئات تضمنت أيضاً المصاب بأحد الأمراض المعدية والتي ثبت أنها تنتقل عن طريق نقل الـدم الملوث بجرثومة المرض كالإيدز أو التهاب الكبد الفيروسي والزهري والملاريا.

وأضاف بأن المصاب بالسرطان والقلب والصرع والسكري الذي يحتاج للأنسولين في علاجه يأتي أيضاً ضمن الممنوعين من التبرع بالـدم، وأخيرا المصابون بأحد أمراض الـدم كفقر الـدم والثلاسيميا ومرضى الحساسية كالربو أو الحساسية من الأدوية.