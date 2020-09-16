النفط يرتفع مع توقف إنتاج أميركي وانخفاض المخزونات

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني الأربعاء 16 سبتمبر إذ تسبب إعصار في توقف إنتاج نفط وغاز بحري في الولايات المتحدة وأظهر تقرير للقطاع انخفاض مخزونات الخام الأميركية.

وبحلول الساعة 05:18 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 60 سنتا أو ما يعادل 1.5% إلى 41.13 دولار للبرميل، بينما صعد الخام الأمريكي 68 سنتا أو ما يعادل 1.8% إلى 38.96 دولار للبرميل. وصعد الخامان القياسيان بأكثر من 2% أمس الثلاثاء.

هذا وتوقف أكثر من ربع إنتاج النفط والغاز البحري الأميركي وأُغلقت موانئ تصدير أمس الثلاثاء في الوقت الذي وصل فيه الإعصار سالي إلى قبالة ساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة.

وقالت ريستاد إنرجي في مذكرة “تقديرنا الحالي لإجمالي التعطل المرتبط…بسالي ما بين 3 و 6 ملايين برميل من النفط على مدى 11 يوما تقريبا”. ومن المرجح أن يقلص ذلك المخزونات على الرغم من أن مصافي التكرير مغلقة أيضا مما يخفض الطلب على النفط.

هذا وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 9.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، لكن مخزونات البنزين زادت.

وكان محللون توقعوا ارتفاع مخزونات النفط 1.3 مليون برميل. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للمخزونات في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم الأربعاء والتي عادة ما تتعارض مع تقديرات القطاع.