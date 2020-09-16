“الهلال الأحمر”: 7355 طلب “إسعاف” في المنطقة الشرقية منذ بداية سبتمبر

أعلن فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية أنه استقبل 3223 بلاغا إسعافيا، منذ بداية سبتمبر الجاري، من أصل 7355 مكالمة هاتفية متنوعة استقبلتها غرفة العمليات، إضافة إلى 84 بلاغا إسعافيا تم عن طريق تطبيق أسعفني للبلاغات الإسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد بن عثمان الغامدي، أن الخدمة الطبية التي قدمتها فرق الإسعاف التابعة للفرع شملت 286 حالة ناتجة عن حوادث مرورية و39 حالة ناتجة عن حوادث دهس و62 حالة ناتجة عن انقلاب مركبات و938 حالة مرضية عادية و580 حالة مرض معدي و158 حالة سقوط و67 حالة نتجت عن حرائق و5 حالات غرق و29 حالة احتجاز و2 حالتين بتر و9 حالات نتيجة حروق و5 حالات ناتجة عن اختناق و57 حالة أزمة قلبية و81 حالة غيبوبة و312 حالة إغماء و234 حالة أزمة تنفسية.

كما شملت 35 حالة نزيف و12 حالة ولادة و12 حالة تسمم بالابتلاع و4 حالات تسمم باللدغ و1 حالة تسمم بالامتصاص و2 حالتين إصابة عمل و31 حالة توقف قلب وتنفس و4 حالات ناتجة عن استعمال آلة حادة و1 حالة تشنج حراري و1 حالة تسمم بالاستنشاق و1 حالة صعق كهربائي و1 حالة ضربة شمس و14 حالة اشتباه جلطة دماغية و5 حالات تسرب غاز وغيرها من الحالات الإسعافية الأخرى.

وأضاف الغامدي، أن الخدمة الطبية الإسعافية قُدمت لـ 1592 حالة ومن ثم إسعافها للمستشفيات بالمنطقة الشرقية بينما تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لـ 1635 حالة بالموقع ولم تنقل للمستشفيات، مشيراً غلى أن حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والمرضية بلغت 71 حالة وفاة، داعياً المواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم 997 أو عن طريق تطبيق أسعفني في الهواتف الذكية عند حدوث أي طارئ لا قدر الله وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، متنمياً التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.