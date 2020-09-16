المملكة تعلن اكتشاف أقدام لبشر وحيوانات يعود تاريخها إلى أكثر من 120 ألف سنة #عاجل

انطلق منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن اكتشاف أثري جديد في المملكة بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، الدكتور جاسر الحربش: إن “هذا الحدث يعتبر انعكاساً وطنياً هاماً يرتبط بتاريخ هذه الأرض ومكانتها الأساسية في مسيرة الحياة عبر التاريخ”.

وأضاف الدكتور الحربش: “مثلما تكشف أعمال الحفر والتنقيب عن النفط والذهب وكنوز الأرض، فإنها تصلنا بإرث حضارات قديمة سكنت في وطننا وقدمت لنا دليلاً على أن هذه البقعة من العالم كانت وما زالت مصدر إشعاع حضاري لا ينضب”.

واستطرد: تم اكتشاف أقدام لبشر وحيوانات مفترسة حول بحيرة قديمة جافة على أطراف تبوك حيث يعود تاريخها إلى أكثر من 120 ألف سنة.

وتابع د. جاسر الحربش معلناً الاكتشاف الأثري الجديد: “عندما نبحث ونكتشف فإننا في الوقت نفسه نصنع إرث الغد ونقدم رسالتنا للمستقبل”.