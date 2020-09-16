بتكلفة تخطت 11 مليون ريال.. أمير القصيم يضع حجر أساس مستشفى الصحة النفسية

وضع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم حجر الأساس لتوسعة مستشفى الصحة النفسية بمدينة بريدة، الذي سينفذ بتبرع من وقف الشيخ سليمان الراجحي بقيمة إجمالية قدرها 11، 250، 000 ريال، بمشاركة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة -عبر الاتصال المرئي-، وحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمنطقة القصيم الدكتور سلطان الشايع، والمدير العام للشؤون الصحية المكلف أيمن الرقيبة، ورجل الأعمال سليمان الراجحي.

وعند وصول سموه عزف السلام الملكي، بعد ذلك انطلقت فقرات الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم القى وزير الصحة -عبر الاتصال المرئي- كلمة أكد من خلالها أن توسعة مستشفى الصحة النفسية من المشاريع المهمة لمواصلة تقديم الرعاية الصحية بمنطقة القصيم، منوها بما قدمته القيادة ـ أيدها الله ـ من خلال هذه الجائحة، وأثمرت في إنقاذ الكثير من الأرواح ووضعت المملكة ضمن الدول المتقدمة من خلال تقديم الرعاية الصحية، منوها بدعم سمو أمير منطقة القصيم الدائم للأعمال المسهمة في تطوير القطاع الصحي بالمنطقة، ومثمنا للشيخ سليمان الراجحي مواقفه الدائمة في تنمية وتعزيز الشراكات المجتمعية مع القطاع الصحي.

إثر ذلك قدم عرض مرئي عن مشروع توسعة مستشفى الصحة النفسية، ثم كلمة للرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة أوضح من خلالها أن التوسعة تشمل غرف تنويم وصالات طعام وغرف عزل وغرف أطباء وتمريض وعلاج بتكلفة تصل إلى 11، 250، 000 مليون ريال، لافتا الانتباه إلى أن هذا المشروع سيسهم في رفع السعة السريرية من 200 سرير إلى 300 سرير، مبينا أن العمل قائم على قدم وساق لمواصلة الجهود في خدمة المستفيدين من الخدمات الصحية بالمنطقة، مشيدا بمدى الترابط الذي يقدمه الزملاء في القطاع الصحي بالمنطقة، الذي هو بدعم وتوجيه من قبل سمو أمير منطقة القصيم، وبمتابعة من معالي وزير الصحة لرفع مستويات الخدمات المقدمة.

عقب ذلك شهد سمو أمير منطقة القصيم توقيع اتفاقية شراكة بين التجمع الصحي وأوقاف الراجحي لإنشاء مشروع توسعة مستشفى الصحة النفسية، عقبها وضع سموه حجر الأساس إيذانا ببدء تنفيذ مشروع التوسعة.

وأبدى الأمير فيصل بن مشعل بن سعود في تصريح صحفي سعادته وفخره بما يبذل من شراكات اجتماعية تسهم في تعزيز الجوانب التنموية بالمنطقة كافة، منوها بالتجاوب الكبير من قبل مؤسسة أوقاف سليمان الراجحي الخيرية ومشاركتهم في الدعم والمساندة للمشروع.

وفي ختام الحفل الخطابي كرم الأمير فيصل بن مشعل عددا من الداعمين والمبادرين في القطاع الصحي، كما سلّم سموه درعا تذكاريا للمشرف على الشؤون التنموية بإمارة المنطقة فهد الدبيخي نظير جهوده الاجتماعية بإمارة المنطقة.