“الجبير” يلتقى سفير الصين لدى المملكة.. ويبحثان العلاقات الثنائية

التقى عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم (الأربعاء)، تشن وي تشينغ، سفير الصين لدى المملكة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات. بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية.

كما شهد اللقاء استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

في سياق متصل، التقى عادل مرداد، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة.

واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل تطوير العلاقات بين البلدين.