“الانضباط” تغرّم عددا من الأندية واللاعبين للامتناع عن “فض المنازعات”

أصدرت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، 10 قرارات انضباطية، 5 منها ضد فريق الوحدة، و2 ضد العروبة، وقرار ضد كل من الرائد، وهجر، إضافة إلى اللاعب وليد باخشوين وجميعها غير قابلة للاستئناف.

وتضمنت العقوبات غرامات مالية بواقع 10 آلاف ريال لكل عقوبة، حيث صدرت ضد فريق الوحدة (5) قرارات (بمبلغ 50 ألف) وذلك بعد امتناعه عن تنفيذ قرارات غرفة فض المنازعات بتاريخ 6-2-2017 لصالح اللاعب عبدالله بن محمد بن حسن قيسي، وتاريخ 17-3-2018 لصالح اللاعب إبراهيم بن علي بن محمد الغامدي، وتاريخ 20-3-2017م لصالح اللاعب منتصر ربيع عوض جابر، وتاريخ 21-11-2017م لصالح اللاعب مهند بن محمد بن حسن عوض، وتاريخ 19-9-2017م لصالح اللاعب مؤيد بن عبدالله بن عيسى أكجة.

كما صدر ضد فريق العروبة قراران اثنان لتصل الغرامة إلى 20 ألف ريال وذلك لامتناعه عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي بتاريخ 20-12-2018م لصالح اللاعب فيصل بن عيادة الظفيري، وكذلك القرار بتاريخ 29-6-2019م لصالح اللاعب فهد بن إبراهيم بن عبدالمحسن بن منيف.

وغرمت اللجنة كذلك نادي الرائد مبلغ 10 آلاف ريال لامتناعه عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات بتاريخ 19-3-2020م لصالح نادي الوشم، وبنفس المبلغ تم تغريم نادي هجر لامتناعه عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات بتاريخ 17-9-2019م لصالح اللاعب عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الحريب، كذلك تغريم اللاعب وليد باخشوين 10 آلاف ريال لامتناعه عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي بتاريخ 28-8-2019م لصالح وسيط اللاعبين علاء بن عادل بن عبدالله كعكي.