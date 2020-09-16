فرع الموارد البشرية بالرياض يطلق برنامجا لتدريب موظفيه

أطلق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ممثلاً بإدارة الإشراف الاجتماعي وبالتعاون مع شركة نجد للتدريب وتقنية المعلومات المحدودة برنامجاً تدريبياً يستهدف موظفي وموظفات الفرع في مجالات الإدارة والقانون لنظام الموارد البشرية.

يشتمل البرنامج الذي يمتد لثلاثة أشهر على مجموعة من الدورات التدريبية الموجهة مثل “دورة إدارة الموارد البشرية في المستوى الأول والثاني، ودورة الجوانب القانونية لإدارة الموارد البشرية والتحقيق في المخالفات العمالية، ودورة إدارة الجودة الشاملة في بيئة العمل”، ويقدم البرنامج نخبة من المدربين في هذه المجالات وفق آلية محددة للترشيح والحضور.

ويهدف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض من خلال تنفيذ مثل هذا البرامج والدورات إلى رفع كفاءة منسوبيه وتنمية مهاراتهم في شتى المجالات.