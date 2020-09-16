مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث مروع بالباحة (صور)

لقي شخص ومصرعه وأصيب اثنان، اليوم، في حادث انقلاب مروع بالباحة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغا عن وقوع الحادث.

وأضاف الزهراني في بيان صحفي: “كان وقت بلاغ الحادث الأول في تمام الساعة 17:19 مساء اليوم في ببطاط بمحافظة المخواة”.

وأكد توجيه 3 فرق إسعافيه من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول أول فرقة اتضح وجود 3 إصابات نتج عنها حالة وفاة بالموقع وإصابتين خطيرتين وتم التدخل إسعافيا ونقلهما إلى مستشفى المخواة من قبل الفرق الإسعافيه للهلال الأحمر”.