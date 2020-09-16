البحرين تعتمد شهادات فحص #كورونا السعودية للقادمين عبر #جسر_الملك_فهد

أعلن وزير الداخلية البحريني، الفريق أول راشد بن عبدالله آل خليفة، الأربعاء، أن بلاده قررت اعتماد شهادات فحص كورونا السعودية للقادمين عبر جسر الملك فهد الذي يربط بين البلدين بعد إعادة فتحه أمام المسافرين.

وأوضح الوزير أن “كافة شهادات فحص المسحة الأنفية (PCR) للكشف عن فيروس كورونا المعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية والتي لم تمض عليها مدة 72 ساعة من وقت إجراء الفحص، ستكون سارية المفعول والصلاحية لحاملي تلك الشهادات لدخول البحرين، دون تطبيق أي إجراءات صحية أخرى”.

وأضاف أن “العمل جار مع الجهات المعنية في السعودية للربط الإلكتروني لنتائج الفحوصات المخبرية تسهيلا على جميع الزائرين”.