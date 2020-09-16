اللاعب السابق إلتون خوزيه: “من حبي للسعودية وتراثها وضعت مجسما لناقة أمام بيتي” (صور)

عبّر اللاعب البرازيلي إلتون خوزيه، والذي لعب في أكثر من ناد سعودي، عن اعتزازه بالثقافة السعودية وموروثات العرب بشكل عام، متذكرا إياها عبر نشر عدد من الصور عبر حسابه على “تويتر”.

وقال: “أتيت للمملكة في2007 وكل ما أعرفه عن العرب الصحراء والإبل وكنت استغرب تعلقهم وحبهم لهذا الكائن، الآن بعد مرور 13 عاما بينهم، فهمت تماما حبهم له وعلاقتهم به، حتى وضعت له مجسماً أمام بيتي في البرازيل، فهمت علاقة العرب بالإبل والجهود التي يقدمها لإحياء هذا الموروث بين الأجيال”.

يذكر أن إلتون خوزيه لعب لنادي النصر، ومع نهاية موسم 2009-2010 قرر المسؤولون في نادي النصر الاستغناء عن خدماته، كما لعب في الوصل الإماراتي بعدها انتقل إلى نادي الفتح وكنت فترته هناك هي الأبرز له في مسيرته حيث حقق لقب الدوري وكأس السوبر في نسخته الأولى معهم، وفسخ عقده مع نادي الفتح في عام 2016 ولعب فترة مع نادي مسيمير القطري وبعدها وقع مع نادي القادسية مطلع عام 2017، ووقع مع الوحدة السعودي مطلع عام 2020.