بعد تكهنات مواقع التواصل.. التعاون يوضح من تكفل بصفقة انتقال مدرب الزمالك السابق #كارتيرون

أصدر نادي التعاون بيانا أوضح فيه تفاصيل صفقة انتقال المدرب باتريس كارتيرون من الزمالك المصري إلى النادي ومن تكفل بصفقة الرحيل.

وقال النادي عبر بيان صحفي إن صفقة المدير الفني للفريق الأول الفرنسي كارتيرون قد تكفلت إدارة النادي بكامل قيمتها المادية، وأن ما يتم تداوله عبر بعض البرامج ومواقع التواصل بأن المستشار تركي آل الشيخ قد تكفل بذلك غير صحيح.

وأضاف البيان نقدر دعم تركي آل الشيخ الكبير للتعاون ومساهمته في العديد من الصفقات المحلية والأجنبية، متمنين من الجميع تحري الدقة والمصداقية في نقل الخبر من مصدره الحقيقي.