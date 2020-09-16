من على السرير الأبيض.. موظف بهيئة الأرصاد يجسد قصة رائعة في العمل عن بعد

جسد الموظف بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عبدالله بن سالم آل سليم صورة جديدة من صور التفاني بين الموظفين العاملين في القطاعات المختلفة ، حتى لو كانت عن بعد ومن على السرير الأبيض.

عبدالله آل سليم أكد لـ الوئام، وهو يتلقى الرعاية الطبية في مستشفى الملك خالد في نجران، أن مواصلة العمل وتأدية الواجبات الوظيفية من على السرير الأبيض ، هو بدافع شخصي وحرصا على تأدية العمل المكلف به وعدم تأثره بفترة الرعاية الصحية التي يتلقها هذه الأيام بالمستشفى.