المملكة تبحث عودة العمرة: فحص طبي وأعداد محدودة وتفويج مقنن

بدأت 4 جهات حكومية بحث آلية لعودة استقبال الراغبين في العمرة من مختلف دول العالم، بشكل آمن.

وشكلت وزارتا الحج والعمرة والصحة والأمن العام، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لجنة، وضعت 5 مقترحات وتوصيات، أولها البدء أولاً بعمرة الداخل ثم الراغبين في أداء العمرة من الخارج بعد ذلك، وأن تكون العمرة بأعداد محدودة ومواعيد ثابتة مع تفويج مقنن مماثل وقريب من تفويج الحجاج بساعات وأوقات معينة.

وأضافت أن من بين التوصيات والمقترحات التأكد من حصول المعتمر على شهادة طبية تثبت خلوه من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وبينت أن التوصيات والمقترحات شملت كذلك إطلاق تطبيق أو منصة يتم من خلالها التقديم لأداء العمرة، وترتيب بروتوكولات مماثلة وقريبة من موسم الحج المنصرم.