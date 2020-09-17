كيا توقف تشغيل مصنعين بعد اكتشاف إصابات بـ #كورونا

أعلنت شركة كيا موتورز، ثاني أكبر شركة لتصنيع السيارات في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، وقف تشغيل اثنين من مصانعها في كوريا الجنوبية، بعد تأكيد إصابة 8 عمال على الأقل في المصنعين بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن متحدث باسم الشركة القول، إن كيا أوقفت تشغيل مصنعين في كوانجميونغ، جنوب سيؤول، اعتباراً من وقت متأخر من أمس الأربعاء وأرسلت جميع عمال المصنع إلى منازلهم.

يذكر أن كيا موتورز تمتلك 8 مصانع في كوريا الجنوبية – مصنعان في كوانجميونغ و3 مصانع في كل من هواسونغ وكوانججو – و7 مصانع في الخارج – 3 مصانع في الصين ومصنع واحد في كل من الولايات المتحدة وسلوفاكيا والمكسيك والهند. وتبلغ طاقتها الانتاجية الإجمالية 3.84 مليون سيارة سنوياً.

وكانت كيا موتورز قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي تراجع مبيعاتها خلال أغسطس (آب) الماضي بنسبة 5.2% سنوياً نتيجة تراجع الطلب على السيارات في ظل جائحة كورونا.