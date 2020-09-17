العرفج: 3 خطوات لضبط “فوضى الإعلان” على السوشيال ميديا.. تدريبات وتراخيص وعقوبات

اقترح الكاتب السعودي د. أحمد العرفج، 3 خطوات لضبط ما أسماه فوضى الإعلانات على السوشيال ميديا، تبدأ بتقديم دورات تدريبية مجانية للمغردين، واستخراج تراخيص لمن يقدمون محتوى إعلانيًا، وأخيرا عقوبات رادعة لمن يخالف الضوابط.

ووصف العرفج خلال لقائه مع برنامج “يا هلا بالعرفج”، على قناة خليجية، بعض مشاهير السوشيال ميديا بأنهم “سفهاء وحمقى”، وشدد على ضرورة وجود آلية لضبط “العشوائية” المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالب العرفج بإنشاء جهة رسمية تتولى تقديم دورات قانونية وإعلامية متخصصة لمشاهير التواصل الاجتماعي، حول قوانين النشر والإعلام، ثم تستخرج لهم تراخيص رسمية، وأخيرا فرض غرامات موجعة على من يخالفون القانون، ويسيئون لغيرهم.