للرجال.. فتح باب القبول والتسجيل على عدد من الرتب العسكرية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على عدد من الرتب.

وشملت هذه الرتب: “رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي”، للرجال، للتعيين عليها بالمناطق التالية: “الرياض ، عسير ، جازان ، نجران”.

وأشارت إلى أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة “أبشر – توظيف”، خلال الفترة من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 2 / 2 / 1442 هـ وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 7 / 2 / 1442 هـ.

وأوضحت أن ذلك سيتم عبر الرابط التالي: https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/ob-result.