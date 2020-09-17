“المواصفات” تُلزم المستوردين والمصنعين بتحديثات جوهرية على مواصفة منظمات معدل التدفق

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن موعد بدء التطبيق الإلزامي للمواصفة القياسية السعودية الخاصة بالأدوات الصحية “المواصفات العامة لمنظمات معدل التدفق”، المشمولة في اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه اعتباراً من يوم الإثنين 11 صفر 1442هـ الموافق 28 سبتمبر 2020م.

وأوضحت الهيئة أنها حدثت المواصفة القياسية الخاصة بالأدوات الصحية (( SASO-EN-246)) والمشمولة في اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، بموجب قرار مجلس إدارتها رقم (173) المنعقد بتاريخ 24 / 04 / 1441هـ الموافق 26 / 12 / 2019م.

وأعلنت الهيئة في وقت سابق عبر وسائل الإعلام والموقع الإلكتروني عن قرار مجلس الإدارة بشأن اعتماد تحديث المواصفة القياسية الخاصة بالأدوات الصحية المشمولة في اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، إذ نشر القرار في الصحيفة الرسمية بتاريخ 13 / 06 / 1441هـ الموافق 07 / 02 / 2020م.

وأهابت الهيئة بجميع المستوردين والمصنعين لمنتجات منظمات معدل التدفق , الاطلاع على اللائحة المحدثة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، واستكمال المتطلبات اللازمة ليتمكنوا من إصدار بطاقات ترشيد استهلاك المياه قبل وضع المنتج بالأسواق السعودية.