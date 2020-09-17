رئيس “شؤون الحرمين” يصدر قرارًا بإنشاء اللجنة التنظيمية لفعاليات اليوم الوطني بالوكالة

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قراراً بإنشاء (اللجنة التنظيمية لفعاليات اليوم الوطني) بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، برئاسة عبدالعزيز بن علي الأيوبي الوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي.

وتضم اللجنة في عضويتها كل من جمعان بن عبدالله عسيري الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية، عبدالرحمن بن راشد الصاعدي الوكيل المساعد للترجمة والشؤون التطويرية، علي بن الإمام الشنقيطي الوكيل المساعد للشؤون المالية عضواً، عبدالله بن خطاب الحنيني الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية، محمد بن راشد المرواني الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية، رشيد بن مسعد الرفيعي مساعد الوكيل المساعد للمكتبات والمطبوعات والبحث العلمي، عبدالرحمن بن عبدالكريم الحنيني مدير الإدارة العامة للمراسم والتشريفات.

وتقوم اللجنة، بالاستعانة بمن تراه مناسباً حسب الحاجة، وذلك لأهمية مشاركة الرئاسة في اليوم الوطني السعودي 90 احتفاءً بهذا الوطن المعطاء، وإبرازاً لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.