“التعليم” تحدد مواعيد إنهاء الخدمة ونقل الخدمات والإعارة وترك العمل لشاغلي الوظائف #عاجل

حددت وزارة التعليم، مواعيد إنهاء الخدمة ونقل الخدمات والإعارة وترك العمل لشاغلي الوظائف التعليمية.

جاء ذلك في تعميم أصدره نائب وزير التعليم، وجاء نصه على النحو التالي:

انطلاقا من حرص الوزارة، على استقرار العملية التعليمية، أثناء العام الدراسي، ورغبة في تطوير إجراءات خدماتها لشاغلي الوظائف التعليمية سواء كانت الخدمة (التقاعد المبكر، نقل الخدمات لجهات خارج وزارة التعليم “التعليم العام”، نقل الخدمات من الكادر التعليمي للكادر الإداري، إعارة شاغلي الوظائف التعليمية الجهات حكومية تعليمية أو المؤسسات تعليمية خاصة أو عامة).

وإلحاقا للتعميم الوزاري الصادر برقم 17633 وتاريخ 11/ 2/ 1441، القاضي بتحديد الفترة الزمنية المتاح التقديم من خلالها وتاريخ ترك العمل، لإنهاء الخدمة “التقاعد المبكر”، ونقل الخدمات والإعارة والتكليف، نوكدى على ما يلي:

أولا: إنهاء الخدمة “التقاعد المبكر”:

أ. للتقديم على هذه الخدمة يعتمد التقيد بفترة تقديم موحدة ما بين 3/ 2/ 1442 حتی تاریخ 19/ 5/ 1442 من العام الدراسي 1442

ب. عدم استقبال أو رفع طلبات إنهاء الخدمة “التقاعد المبكر” لشاغلي الوظائف التعليمية ورقيا، والتقديم من خلال نظام فارس في (إدارات التعليم وجهاز الوزارة) خلال الفترة المحددة أعلاه

ج. اعتماد قرار إنهاء الخدمة التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

د- التأكيد على جميع شاغلي الوظائف التعليمية العاملين في جهاز الوزارة وإدارات التعليم بأنه لن يتم قبول طلبات العدول عن إنهاء الخدمة التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية بعد صدور القرار.

هـ- تاريخ ترك العمل للمتقدمين خلال الفترة المحددة، سيكون بتاريخ 4/ 12/ 1442

ثانيا: نقل خدمات شاغلي الوظائف التعليمية لجهات خارج وزارة التعليم “التعليم العام” ونقل الخدمات من الكادر التعليمي للكادر الإداري وإعارة شاغلي الوظائف التعليمية لجهات حكومية تعليمية أو المؤسسات تعليمية خاصة أو عامة

أ. للتقديم على الخدمة يعتمد التقيد بفترة تقديم موحدة ما بين 3/ 2/ 142 حتى تاريخ 16/ 5/ 1442 من العام الدراسي 1442، مع الالتزام بما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية وبالقواعد التنظيمية الخاصة بنقل الخدمات والإعارة الواردة بالقرار الوزاري رقم 31780198 وتاریخ 9/ 7/ 1431، ورقم 317803398، وتاريخ 9/ 7/ 1431.

ب. عدم استقبال أو رفع طلبات نقل خدمات شاغلي الوظائف التعليمية لجهات خارج وزارة التعليم (التعليم العام)، نقل الخدمات من الكادر التعليمي للكادر الإداري، إعارة شاغلي الوظائف التعليمية لجهات حكومية تعليمية أو المؤسسات تعليمية خاصة ورقيا والتقديم من خلال نظام فارس في (إدارات التعليم وجهاز الوزارة) خلال الفترة المحددة أعلاه، ورفع المسوغات المطلوبة عبر نظام فارس.

ج- اعتماد قرار نقل خدمات شاغلي الوظائف التعليمية لجهات خارج وزارة التعليم “التعليم العام”، لنقل للكادر الإداري، الإعارة لجهات حكومية تعليمية أو المؤسسات تعليمية خاصة أو عامة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1442

د. تاریخ ترك العمل للمتقدمين على نقل خدمات شاغلي الوظائف التعليمية لجهات خارج وزارة التعليم (التعليم العام)، نقل الخدمات من الكادر التعليمي للكادر الإداري خلال الفترة المحددة يكون بعد نهاية العام الدراسي 1442.

هـ. تاريخ ترك العمل للمتقدمين على إعارة جديدة لشاغلي الوظائف التعليمية لجهات حكومية تعليمية أو المؤسسات تعليمية خلال الفترة المحددة يكون بتاريخ 7/ 2/ 1442