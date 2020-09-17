السبت.. هيئة تقويم التعليم تعلن تطبيق مقياس “كفايات المصلح المسجل”

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، وبالتعاون مع وزارة العدل، ممثلةً بمبادرة تفعيل منظومة المصالحة، أن تطبيق مقياس “كفايات المصلح المسجل”، سيكون يوم السبت القادم 2 صفر 1442هـ، الموافق 19 سبتمبر 2020م.

وأوضحت الهيئة، أن مقياس “كفايات المصلح المسجل” هو أحد المقاييس التي تطورها وتنفذها “هيئة تقويم التعليم والتدريب”، ممثلة بالمركز الوطني للقياس، وبالشراكة مع وزارة العدل ممثلةً بمبادرة تفعيل منظومة المصالحة؛ وذلك لرفع جودة انتقاء العاملين بهذه المهنة السامية والترخيص لمزاولتها، منوهةً أن المقياس يقتصر -فقط- على المرشحين في المرحلة الأولى الذين استوفوا متطلبات الجهة المستفيدة ورُشحوا من قبلها.

وأشارت الهيئة إلى أن المقياس يهدف لقياس كفايـات العامليـن فـي الصلح وفـض المنازعـات بـوزارة العـدل، والتحقـق مـن اسـتيفاء المرشـحين للقيـام بمهمـة “المصلـح المسـجل” للكفايـات الشـرعية والمهنيـة والمهارات الشـخصية اللازمة، والمساهمة في الترخيص المهني لمهنة “المصلح المسجل” ، مضيفة أن جميــع أســئلة المقيــاس مــن النــوع المتعــدد الخيــارات المقنن هي من نوع (أربعــة خيــارات) بحيــث يوجــد خيــار واحــد صحيــح فقــط يمثــل الإجابة الصحيحــة، كما أن الاختبار يعقـد فـي مراكـز الاختبارات المحوسـبة المنتشـرة فـي جميع المناطـق الإدارية، حسـب تـوزع أسـماء المرشـحين للاختبار مـن قبـل الـوزارة.

ومن المهم ذكره؛ أن هيئـة تقويـم التعليـم والتدريـب تسعى لتوسـيع الشـراكة مـع الجهـات المســتفيدة وتقدم من خلال المركز الوطني للقياس الحلــول الشــاملة المتكاملــة لقيــاس المعــارف والمهــارات والقــدرات وتقويمهــا بمنهجيــة علميــة؛ إســهامًا فــي تحقيــق تطلعـات الجهـات المسـتفيدة، وتلبيـةً للاحتياجات التنمويـة المتوافقـة مـع رؤيــة المملكــة 2030م .