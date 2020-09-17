“الحشرات” تغلق منشأتين غذائيتين في مكة

أغلقت وكالة البلديات متمثلة في بلدية الغزة الفرعية بمكة منشأتين غذائيتين لرصد مخالفات عدة.
وكانت أبرز المخالفات وجود حشرات (صراصير) وتدني مستوى النظافة وسوء تداول للمواد الغذائية تم إتلاف 64 كغم عجين غير صالح للإستهلاك الآدمي لسوء التحضيرو لسوء الحفظ وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.
وعززت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية جهودها الرقابية على المحال التجارية والخدمية والمطاعم والمطابخ للتأكدمن مصادر الأطعمة والبضائع المعروضة والمستخدمة، وضبط المنتجات و الأغذية المجهولة المصدر ومصادرتها فوراً،وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين.