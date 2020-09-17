“الحشرات” تغلق منشأتين غذائيتين في مكة

‏‏أغلقت ⁧‫وكالة البلديات‬⁩ متمثلة في ⁧‫بلدية الغزة الفرعية‬⁩ بمكة منشأتين غذائيتين لرصد مخالفات عدة.

وكانت أبرز المخالفات وجود حشرات (صراصير) ‏وتدني مستوى النظافة وسوء تداول للمواد الغذائية ‏تم إتلاف 64 كغم عجين غير صالح للإستهلاك الآدمي لسوء التحضيرو لسوء الحفظ ‏وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وعززت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية جهودها الرقابية على المحال التجارية والخدمية والمطاعم والمطابخ للتأكدمن مصادر الأطعمة والبضائع المعروضة والمستخدمة، وضبط المنتجات و الأغذية المجهولة المصدر ومصادرتها فوراً،وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين.