العلاقات العمالية بالرياض تنهي 1173 طلب خروج نهائي خلال شهر واحد

أنهت ادارة العلاقات العمالية بمكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمنطقة خلال الشهر الماضي اجراءات 132 طلباً لإلغاء بلاغات التغيب “اغلبها كيدية تقدم بها العامل” بعد التحقق من صحتها و 1173 طلب خروج نهائي لإنتهاء الإقامة بالتنسيق مع إدارة الوافدين.

أوضح ذلك فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الذي قال أن ادارة العلاقات العمالية استطاعت خلال السنتين الأخيرة تقليص اعداد بلاغات التغيب بنسبة 70% عن السابق من خلال تطبيق بعض الضوابط بالتعاون مع الإدارة العامة للبلاغات في الوزارة مشيراً إلى إن مهام ادارة العلاقات العمالية لاتقتصر على استقبال بلاغات التغيب والتعامل معها بل تمتد إلى تصفية مستحقات المتوفين من العمالة ونقل الخدمات دون الرجوع إلى صاحب العمل بسبب عدم حضورة لجلسات التسوية الودية بالإضافة إلى منح رخصة العمل لغرض الخروج النهائي في حالة انتهاء الإقامة ومنح رخصة العمل مع تحويل الرسوم على صاحب العمل الموقوف عن العمل.