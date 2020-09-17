إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة تسلم أكثر من 335 ألف وصفة طبية للمرضى في منازلهم خلال جائحة #كورونا

قامت إدارة الرعاية الصيدلية بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ومن خلال المستشفيات العسكرية بمختلف مناطق المملكة بإعادة صرف أكثر من ( 335 ) ألف وصفة طبية تم إيصالها للمرضى في منازلهم وذلك خلال جائحة كورونا ( كوفيد 19 ) تحت شعار ( طِبتَ دائماً ).

وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من حرص الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بكافة مستشفياتها العسكرية على سلامة المرضى والممارسين الصحيين العاملين بالمستشفيات التابعة لها حيث يتم طلب إعادة الصرف من قبل المريض من خلال الاتصال على المستشفى ومن ثم يتم إيصال الأدوية عن طريق المستشفى مباشرة أو من خلال تحويل الوصفة الطبية إلى أقرب مستشفى من مستشفيات القوات المسلحة لمقر إقامة المريض كما يتم تأمين الأدوية في حال عدم توفرها بمنطقة المريض وإرسالها له من خلال البريد.

الجدير بالذكر بأن تقديم هذه الخدمة لمرضى ومراجعي المستشفيات العسكرية يأتي ضمن حزمة من المبادرات التي أطلقتها الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة للتسهيل على المرضى والمراجعين بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية خلال جائحة كورونا ( كوفيد 19 ).