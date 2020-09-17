شرطة مكة ترصد المخالفات للإجراءات الاحترازية في الأسواق الشعبية بجدة

‏⁧‫رصدت شرطة منطقة مكة المكرمة ‬‏مخالفات للإجراءات الاحترازية في الأسواق الشعبية جنوب ⁧‫محافظة جدة‬⁩، تمثلت والمخالفات في التجمعات وعدم الالتزام بالتباعد وعدم ارتداء الكمامات وتكدس العمالة في الشوارع والطرقات.

وتأتي هذه الرصد بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية مواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهاتالمعنية لمواجهة الجائحة بحق المخالفين للإجراءات الاحترازية، وذلك بتغريم كلٍ منهم بالغرامة المنصوص عليها.